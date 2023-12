di Don Emilio Cioffi

Salviamoci amici, non seguiamo le masse ma la parola di Dio. Non seguiamo le mode, quelle passano ma la parola di Dio mai. Non seguiamo i vizi e i brutti esempi se non vogliamo ammalarci prima del tempo. Amici, la salute, la fede, la buona educazione, vanno difese, vanno elogiate e non mortificate. In giro c’è tanta violenza… Anche i ragazzi, i giovani di questa epoca spesso sono violenti da averne paura. Amici genitori, educatori, controlliamo i nostri figli! Anche i figli possono controllare se i genitori seguono il bene o il male… Ognuno deve essere vigile, attento, proprio per cercare di prevenire i mali che schiacciano la nostra società.

Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.