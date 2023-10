di Don Emilio Cioffi

Fino a quando non ci mettiamo in testa di rientrare nella regola di Dio i nostri guai non finiranno mai. È inutile essere snobbanti con le persone umili e povere, questo modo di fare non piace a Dio, e se non piace a Dio nulla di bene ne trarremo. Si amici, è proprio così, bisogna essere attenti al proprio prossimo specialmente se si riveste ruoli importanti. Amici, bisogna essere responsabili delle proprie azioni aiutando come si può… ci sono tanti modi di fare buone azioni, ognuno secondo la propria volontà, etica e coscienza.

Poi fai sempre come meglio credi. Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.