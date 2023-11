di Don Emilio Cioffi

Ma che servizo date se poi per averlo si deve attendere mesi e mesi! Ma come è possibile che un servizio che per diritto si dovrebbe ricevere non ha più benefici su chi lo richiede? Amici, credo proprio che qualcuno di noi nel passato non abbia lavorato per gli interessi della comunità, ed ora per arginare questa piaga che si espande sempre di più, sarà difficile, e per chi ne ha bisogno c’è da soffrire attendendo tanto prima di ricevere un consulto …sempre se non succede qualcosa prima. Ora mi chiedo, un povero malato, o un povero cittadino che ne ha bisogno, può essere trattato meno di un cane, di un gatto, che oggi vengono trattati meglio di noi? Amici, non è possibile che per essere curati bisogna aspettare la propria morte, visto il lungo tempo di attesa della prenotazione! Per questo ringraziamo sempre il Signore per il dono della salute …se abbiamo la fortuna di incontrare persone gentili e generose che ci aiutano a superare l’ostacolo delle lunghe attese. Buongiorno a tutti e buon sabato di salute. Vi benedico. Amen.