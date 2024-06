di Don Emilio Cioffi

La storia ci insegna che chi tradisce prima o poi perisce. “Questo è quello che meritano i traditori” direbbe qualcuno, ma molti che credono sperano che prima o poi si pentiranno e chiederanno scusa. Amici, il tradimento è una cosa bruttissima, chi lo fa non vive bene con nessuno perché vede tutti nemici e prima o poi potrebbe tradire anche chi lo ritiene un vero amico.

Disse Gesù a Giuda: “con un bacio tradisci il figlio dell’Uomo.” Il dolore di un tradimento è fortissimo, specialmente se ti tradisce il tuo sangue. Cosa fare? Noi che non abbiamo l’abitudine di parlare male del prossimo continuiamo a comportarci come sempre, e se qualcuno vuole tradirci lasciamolo fare senza rancore alcuno …Dio sa come raddrizzare l’albero storto che non dà frutto.

Buona giornata amici e siate felici. Vi benedico. Amen.