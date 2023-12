di Don Emilio Cioffi

Se cerchi aiuto valuta quanto aiuto hai dato e sicuramente ne avrai anche in più. Se cerchi conforto o consiglio non esitare a chiederlo a chi tu hai confortato e consigliato. Amici, credetemi, se non prendiamo esempio dalle parole del Vangelo non cresceremo mai, né mentalmente né spiritualmente. Amici, non possiamo pretendere per noi se poi siamo stati sempre chiusi col prossimo. L’amore, il rispetto, sono doni che vanno curati ed esercitati. Vivere di bene non ti porta a pensare male e fa essere generosi senza ritorno. Questi sono modi nobili che non servono soldi per esercitarli. Buona giornata di tanta riflessione. Vi benedico. Amen.