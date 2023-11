di Don Emilio Cioffi

Il dolore si trasforma ma non scompare.

Chi di noi non è stato morso dal lutto, dal tremendo dolore che lascia la morte, il distacco da una persona cara! Anche dopo anni la malinconia è sempre lì per fiaccarti, per prendere il sopravvento sulla razionalità. A volte il dolore resta così vivo che pur se sono passati tanti anni, dagli occhi le lacrime escono da sole, con piena libertà. Forse saranno lacrime dei nostri cari che si trasformano in rugiada della loro presenza per accarezzare il nostro viso dolorante… Si amici, qualche cosa ci fanno sentire i nostri cari se ogni volta che ci ricordiamo di loro, con il permesso di Dio, riescono in qualche maniera a consolarci. Ora, purtroppo, il modernismo e il conseguente allontanamento dalla fede provoca l’indifferenza, e molti non sentono neanche il desiderio di andare a far visita alle spoglie mortali dei cari, dimenticandosi persino dove riposano… e ritenendo erroneamente che non esistono più.

Amici, ricordate il catechismo! Ricordate che esistono il Paradiso, il Purgatorio e l’inferno!

Conclusione: c’è chi vive e chi muore …oggi a me, domani a te …dopodomani a chi non crede che dopo questa vita ci aspetta la Vita Eterna. Buongiorno a tutti voi che soffrite, come me, per il lutto subìto, ma che avete la certezza che un giorno ci riabbracceremo con i nostri cari. Vi benedico. Amen.