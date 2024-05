di Don Emilio Cioffi

Non cercare di trovare negli altri la perfezione perché non la troverai mai, e sai perché? Solo Dio è perfetto. Ognuno di noi ha un limite proprio perché siamo creature e Dio ha messo un limite fra noi e Lui che è perfettissimo. Chi si crede perfetto è un presuntuoso ed in lui/lei non c’è umiltà. Chi riconosce i propri limiti è persona gradita a Dio e alle persone che nel suo cammino incontrerà. Per questo amici tutti, mettiamoci in testa che nessuno può saperne più di Dio e andiamo avanti nel nostro cammino di fede, accontentandoci delle cose che Dio vorrà donarci.

Intanto questa mattina inizia il mese di maggio recitando la corona del Rosario, e vedrai che con questa pia pratica alla fine ti sentirai vicino a Dio, a Gesù, a San Giuseppe e alla Vergine Maria. Provare per credere. Buon mese mariano. Vi benedico, diacono don Emilio Cioffi, l’ imperfetto uomo, di Dio. Amen.

Segui la diretta del mese di maggio alle ore 9 sul mio canale YouTube “la luce che cercavi” -chiama al 3898893324 per recitare con me dieci “Ave Maria” secondo le tue intenzioni.