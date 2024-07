di Don Emilio Cioffi

Chiunque tu sia non avvilirti ma prega! Lascia che il tuo dolore, la tua paura, le tue ansie, vengano prelevate dalla Vergine Maria attraverso la tua preghiera. Mai demordere, ma insistere fino a che il peso divenga accettabile. Amici miei cari, tutti siamo in qualche modo “inguaiati” per via del nostro cocciuto atteggiamento di scartare la “strada celeste” per mettere al primo posto le umane conoscenze che ti dicono sempre un “sì” che mai si realizza…

Questa mattina facciamo una bella preghiera con la Vergine Maria e chi sa se un po’ della Sua Grazia arriverà? Provare per credere. Buongiorno a te che da tempo speri di essere aiutato/a. Vi benedico. Amen.