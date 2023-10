di Don Emilio Cioffi

Tutti sappiamo che le bugie hanno le gambe corte, come anche il diavolo fa le pentole senza coperchi! Questo per dire che se hai ragione non devi avere paura di nulla perché la verità si farà strada da sola. Di cosa dobbiamo preoccuparci se agiamo nella legalità che ci porta a seguire la moralità? …e se c’è moralità Dio è con noi. Si amici, pratichiamo il bene e difendiamo sempre la verità che va detta con passione , equilibrio e rispetto, senza troppo ferire chi non la pratica credendo che quella sia la strada giusta.

…Poi ognuno faccia come meglio crede, secondo la propria coscienza. Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.