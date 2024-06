Don Emilio Cioffi

Forse si può evitare?

Se ti senti perseguitato ricordati che anche Gesù prima di te è stato perseguitato. Amici vessati e perseguitati, non date retta al vocìo di gente malata solo della loro verità, si dilettano a far soffrire chi cerca di camminare con Dio, secondo i suoi comandamenti! Amici, la persecuzione fa parte della croce. Per chi ha fede questo succede: essere aggrediti dalle brutte parole, dalle calunnie e dalle offese. Mai avvilirsi o dare motivo di cedimento. Mai rinunciare, ma fare come Gesù ci ha detto di fare: pregare per queste persone che perseguitano gli amici di Dio. Conclusione se hai dubbi schierati con chi perseguita, ma se non ne hai vai avanti per la tua strada tanto prima o poi Dio ci farà giustizia! Credici, credimi, resisti. Buona giornata a voi tutti. Vi benedico, diacono don emilio cioffi, il porta fiori, di Dio Amen.