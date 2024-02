di Don Emilio Cioffi

Spesso dimentichiamo che esiste un Essere supremo che ha un potere senza limiti e che si chiama Dio. Purtroppo molti potenti, o aspiranti tali della terra, non accettano di essere al di sotto di Dio e per orgoglio gli fanno guerra fino al punto di distruggere il suo creato e le sue creature. L’uomo malvagio non guarda in faccia a nessuno, le guerre le provoca per sentirsi più forte, per avere il dominio sui popoli. L’uomo malvagio sa bene che per offendere Dio basta umiliare il povero, uccidere gli indifesi, distruggere case e luoghi dove c’è vita. Sì amici, questi uomini “potenti” si credono più grandi di Dio e si permettono di fare ciò che vogliono perché alla fine loro non ci rimettono nulla… al momento.

La pace e la fine della guerra ce la possiamo sognare perché quelli che hanno il potere non la molleranno mai. Che fare allora? Credo che solo Dio con la sua autorità può far capire a queste persone invasate che non hanno umanità, che al di sopra di loro c’è la Sua Potenza e solo Lui può ordinare a questi satanisti che è ora di dire: Bastaaaa!

È ora di sottomettersi a Dio e per sempre! Non nuocete più alla povera gente stanca dei vostri soprusi!!!

Sì amici tutti, chiediamolo a Dio e alla Vergine Maria di far sentire la loro Santa autorità. Buona giornata. Viviamola in Pace almeno noi. Vi benedico. Amen.