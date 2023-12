di Don Emilio Cioffi

A cosa serve agitarsi quando sappiamo che il Tempo ha un suo percorso, ed evidentemente per ciò che dobbiamo fare non è arrivato ancora il suo momento! Amici ansiosi, regoliamo la nostra agitazione per evitare di andare a finire nel panico. Ogni cosa ha il suo tempo e se non si raggiunge il suo tempo, le sue ore, i suoi minuti, hai voglia a sbattere la testa contro il muro che nessuno potrà aiutarci! Invece, con fiducia ed umiltà, lasciamoci prendere dalla tranquillità e dal rilassamento totale ed iniziamo a cercare, con calma, la candida pazienza unita ad un po’ di fede …che sicuramente in qualche posto di te l’hai messa, e vedrai che la pace troverai! Amici tutti, se non si vuol essere presuntuosi, nessuno di noi può dire “io non ho problemi”, la verità è che solo la mano di Dio può aiutarci!

La vita è una lotta continua che dobbiamo vincere sempre con l’aiuto di Dio.

Buongiorno e sorridiamo agli impedimenti! Vi benedico. Amen