di Don Emilio Cioffi

Cerca di trascorrere una bella giornata in grazia di Dio. Evita di usare bestemmie se vuoi trascorrere serenamente il giorno che si prepara per te.

Oggi è venerdì e il venerdì ci preannuncia che la settimana è quasi finita e quindi dovremmo essere felici perché sta per arrivare la domenica che ci farà trascorrere un po’ più di tempo a casa con la famiglia. Per questo è necessario trascorrere questa giornata con più serenità. Amici frenetici ed inquieti, per favore, non date motivo di agitazione a chi vuole vivere tranquillamente. Cerchiamo di essere tutti più miti, sforziamoci di vivere in pace con gli altri e con noi stessi e vedremo che anche a noi questo venerdì ci sarà amico. Provare per credere. Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen.