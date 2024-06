di Don Emilio Cioffi

Non logoriamoci il fegato, il cuore e lo stomaco se ci sono persone che vivono nella pace e sanno affrontare la vita diversamente. Tutti abbiamo problemi ma è diverso il modo di ragionare, perché c’è chi vive pensando che tutto si aggiusta, solo alla morte non vi è rimedio, e chi al contrario, si affanna e si opprime dinanzi alle difficoltà e ai problemi. Chiediamoci amici, a cosa serve provare il sentimento dell’invidia se non a logorarsi peggiorando la vita di chi ha già altri problemi! Sì amici invidiosi, svegliamoci e usciamo da questo sentimento diabolico! Proviamo a gioire per chi sta meglio di noi, sicuramente ne proveremo giovamento. Il Vangelo ci raccomanda la condivisione dicendoci di gioire con chi gioisce e piangere con chi piange, proprio per farci capire che tutti stiamo sotto il cielo dove tutto è possibile perché Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi. Ora riflettiamo su questo e vi auguro un bel buongiorno. Vi benedico. Amen.