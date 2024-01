di Don Emilio Cioffi

Come possiamo dire che abbiamo la coscienza a posto quando intorno a noi vediamo solo disastro, sofferenza, guerre, persone affamate? Come possiamo dire “io sto a posto con la coscienza” e avere intorno gente che piange, bambini che si disperano? Come possiamo dire “io sto a posto con la coscienza” e avere questo sfacelo a volte anche nelle nostre famiglie? Ma noi soffriamo per queste persone disagiate, proviamo un sentimento, riusciamo a fare qualcosa per loro? Ricordiamo: ciò che abbiamo fatto a uno dei più piccoli di questo mondo l’abbiamo fatto a Gesù stesso. Riflettiamo su questo. Buona giornata a tutti, vi benedico. Amen.