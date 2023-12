di Don Emilio Cioffi

Senza l’amore di Dio sei senza coraggio, senza la spada della vittoria, perché non si può vincere senza proclamare la verità e, come sappiamo, per difendere la “vera verità” è necessario avere Dio nel cuore. Si amici, se non abbiamo Dio dalla nostra parte siamo perdenti e se si è perdenti i vizi vincono e il malessere prende il posto del coraggio! Inutile sottolineare che con i vizi le persone si perdono nel peccato…anime perse nella superbia, nei litigi, che mettono in pericolo se stesse e le loro famiglie. Perché arrivare a tutto ciò? Vale la pena vivere nell’inferno già qui sulla terra? Ritorniamo ad essere veri soldati di Gesù Cristo se vogliamo salvarci e vivere in pace con tutti e con noi stessi. Buona giornata. Vi benedico. Amen.