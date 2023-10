di Don Emilio Cioffi

Trova la forza per andare avanti. Non restarci male se sei stato deluso/a, tutto questo capita, ma come possiamo costatare, ringraziando il buon Dio siamo vivi! E fino a quando siamo vivi conviene sempre distinguersi compiendo del bene… che ci fa sentire bene.

Si amici, non dimentichiamo di confrontarci con la nostra coscienza e col suo saggio giudizio. Chiediamoci, amici tutti, se vale la pena vivere disonestamente riuscendo solo a ferire chi ci offre amore.

Credo proprio di no, per questo dico facciamo del bene sempre se non vogliamo essere annoverati fra i malfattori.

Buona giornata. Vi benedico. Amen.