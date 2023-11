di Don Emilio Cioffi

Se fosse stato per te, affarista, tante anime nobili potevano anche evitare di occuparsi di fatti che non dovevano far venire fuori, anzi, meglio cancellare i loro nomi da monumenti, piazze, strade e scuole!

Se fosse stato per te, amico mio troppo avvoltoio, tante strutture bellissime come castelli e chiese che hanno segnato la storia, non dovevano essere proprio costruite perché “costavano e deturpavano l’ambiente”. Ancora peggio sarebbe stato per tutte quelle associazioni di cultura, di menti brillanti, o associazioni di carattere umanitario che hanno lasciato esempi di vita caritatevole… cose inutili, senza senso…

Se fosse stato per te tutti messi al rogo! Che strano che sei. Si, a te che sei sempre criticone e avverso su tutto ciò che viene proposto di buono, dico che sei troppo cinico e avido, e se fosse per te né ospedali né scuole si dovevano costruire, perché “troppo spreco di denaro”…solo perché tali somme non sarebbero entrate nelle tue profonde tasche…

Che disastro che sono questa tipologia di esseri umani! Mettono ostacoli al bene comune, all’ordine morale e materiale. Che tristezza sapere che vivono affianco a noi e dobbiamo far finta di niente che tutto va bene, per evitare di essere attaccati e vivere senza pace.

Sapete amici cosa voglio dire a ognuno di loro?

:“Attenzione a Dio! Lui ti guarda a vista e aspetta che la smetti di sfruttare i poveri, la gente che non sa difendersi dal tuo falso buonismo! Lui non si vendica ma ti giudica dalle opere che hai fatto, e se hai sbagliato e non hai riparato al male fatto, le porte del pianto, dello stridore di denti, si apriranno al tuo arrivo. Tutto questo ti aspetta se non ti converti. Ti conviene continuare ad essere tutto male?”

Buongiorno a tutti voi. Vi benedico. Amen.