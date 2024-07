di Don Emilio Cioffi

A voi che riuscite a sconvolgere la tranquillità altrui dico di smetterla e di intraprendere un cammino vero di fede!

A voi che non riuscite a dare pace a nessuno, soprattutto a voi stessi, dico di trovarvi una persona che possa seguirvi, possibilmente una buona guida spirituale per evitare maggiori danni alla vostra vita e alla vita degli altri. Perché perdere tempo per cambiare in meglio quando lo si può fare subito? Che senso ha logorarsi la vita pensando che tutti ce l’hanno con te? Non è più bello affrontare il dubbio parlandone liberamente in confessionale? Così facendo magari potresti riacquistare la pace dentro e fuori di te e magari donarla a chi pace non ha!Amici, la nostra storia sulla terra e nel cielo la possiamo scrivere solo noi! Storia che ci può condurre all’inferno se ci comportiamo male, oppure può portarci in paradiso se del bene abbiamo fatto.

Una storia scritta col cuore fa bene a tutti piccoli e grandi. Buongiorno a tutti voi. Vi benedico. Amen.