di Don Emilio Cioffi

Secondo giorno della Novena di Natale. “Vieni Gesù… Vieni con tutto il tuo amore nel mio cuore…”

Se credi di avere, di possedere, ti dico che nulla hai, nulla possiedi! Che brutta espressione quando sentiamo dire con arroganza “questo è mio e guai a chi si permette di toccarlo!”

…dimenticando chi ha fatto sacrifici per realizzare ciò che tu ora credi di avere.

A te che ami solo i beni materiali, un consiglio per farti godere ciò che gestisci, per non offendere Dio: renditi conto che sei un amministratore e non un possessore… cerca con calma di amministrare bene e di essere riconoscente verso chi veramente se lo è sudato con sacrificio vero e privazioni. Un giorno tutto lasceremo, tutto svanirà, solo una cosa resterà: l’aver saputo amministrare bene quello che credevi che fosse tuo. Pensa e rifletti prima di dire questo è tutto mio…

Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen.