di Don Emilio Cioffi

Tu sii Amorevole…

Se ti viene chiesto aiuto da qualche tuo simile, ti prego, non negarlo potrebbe essere una buona occasione per fare del bene. Evitiamo di giudicare chi vive nella difficoltà, potrebbe succedere che anche noi potremmo trovarci un giorno nello stesso problema. Amici tutti, facciamo tesoro dei consigli che non si pagano perché sono consigli che nascono da cuori sinceri. Per questo cerchiamo di trovare il tempo per fare cose che ci fanno vivere in grazia di Dio e non nell’indifferenza a compiere il bene. Questa è la nostra vita, amici, una vita unica e speciale e non lasciamo che l’egoismo e il proprio “Io” possano distaccarsi dalla realtà che viviamo. Poi comunque vedi sempre tu se ti va di fare un po’ di bene fatto bene.

Buongiorno a tutti.

Vi benedico.Amen.