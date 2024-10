di Don Emilio Cioffi

Se sei ipocrita non puoi essere santo.

Se sei bugiardo/a o calunniatore non puoi dire che hai fede.

Se hai pregiudizi e vizi non sentirti onesto/a perché non lo sei.

Se non sai amare e perdonare forse è perché nel tuo petto manca il cuore.

Se sei pieno/a di orgoglio e stizzoso/a non puoi essere giudice di nessuno.

Infine se sei traditore o traditrice e hai oltretutto sbalzi di umore non puoi dire che sei amico/ a di tutti perché non è uno stile di vita di un buon cristiano. Amici che leggete, è bene sapere che con questo genere di persone: il giusto, il vero, il sano, l’onesto, non potrà mai stare sereno perché ovunque va ne incontrerà, in ogni angolo di strada, in ogni assemblea liturgica, in posta, nei ristoranti, nelle piazze, e sicuramente anche nei cimiteri. Conclusione: cerchiamo di non avere paura di queste anime tribolate da satana, preghiamo per loro e lasciamo fare a nostro Signore Gesù Cristo e così sia.

Buona giornata di tanta, ma tanta, Pace. Vi abbraccio e vi benedico. Amen.