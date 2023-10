di Don Emilio Cioffi

Più che contestare ogni cosa, cerca di dare idee nuove per risolvere il problema! Amici, viviamo troppo di pregiudizi e questo ci porta a non fidarci di nessuno, ma il guaio peggiore è quando non ci fidiamo neanche più di Dio! Perché a non fidarsi di Dio si commette una grave offesa al Signore, ed inoltre, tutto questo non fidarsi porta all’isolamento dalla realtà. Conclusione, come dice il proverbio “Chi non spera non si spreca per nessuno”. Se sei anche tu così scava nel tuo cuore per rimuovere il dolore. Provare per credere. Vi benedico, Amen.