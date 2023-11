di Don Emilio Cioffi

Se questa mattina non sai come occupare il tuo tempo, ti dico, occupalo col fare qualche buon’azione, magari fare visita a qualche persona malata o che vive sola. Questi sono gesti che rendono speciali. Si amici, ci sono tanti modi di potersi rendere utili, come aiutare chi è in seria difficoltà …a volte anche un sorriso può spegnere la tristezza di chi si sente poco amato. Credetemi, fare del bene senza interesse ci porta ad avere Dio nel cuore, e se si ha Dio nel cuore il difficile si trasforma in facile, perché la Grazia di Dio questo fa’. Allora affrettiamoci a compiere, questa mattina, qualche aiuto fattibile, anche di poco conto, purché sia un gesto bello. Si carissimi, il luogo dove si abita, il posto dove si svolge il proprio lavoro ha bisogno di noi, delle nostre mani, della nostra voce, dei nostri occhi, del nostro cuore per smorzare l’indisposizione, la malattia, i disagi in generale, per cercare di far fiorire la Santa Speranza e ridare vita dove morte affiora senza perdono. Un pensiero a chi ha voglia di sorridere ma non trova chi può donarcelo. Buongiorno a tutti.

Vi benedico. Amen.