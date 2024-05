di Don Emilio Cioffi

È inutile girarci intorno, Dio rimane sempre il punto di riferimento di tutti noi! O ci crediamo o non ci crediamo Dio è l’essere perfettissimo che ha creato il cielo, la terra, l’uomo, la natura …

Forse preferiamo parlare di ciò che l’uomo materialista a tutti i costi ci vuole inculcare? Il materialista trasforma il cuore in una “pompa meccanica”, il cervello in una “intelligenza computerizzata” e mani e piedi in “ferraglia” per camminare e agire … Amici, non ci dimentichiamo che l’opposto di Dio è il demonio, e come Dio cerca i suoi figli per scambiare amore il demonio, alla stessa maniera, cerca i suoi adepti per scambiare odio e rancori e per scatenare guerre e divisioni. Conclusione: non abbandoniamo Dio e le sue leggi e avremo a nostro favore tutto il paradiso che ci difende e ci istruisce per distruggere ciò che non appartiene a Dio.

Buona giornata a tutti, vi benedico. Amen.