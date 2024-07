di Don Emilio Cioffi

Oggi si festeggia la Madonna del Carmine. Auguri di cuore a tutte le persone che hanno questo nome.

Ci sono persone che a volte frequentiamo e ci danno energie sane ma ci sono anche delle persone che spesso frequentiamo e ci tolgono l’energia che abbiamo …ma ci sono anche quelle persone che non danno e non prendono. Questo per dire che bisogna avere sempre un margine di sicurezza con tutti, anche se sono persone di famiglia. Questa attenzione non significa essere unici oppure necessariamente isolarsi, ma è solo per metterci in guardia e quando ci sentiamo senza energia è bene recuperarla …in che modo? Usando metodi naturali, come una bella passeggiata nel bosco o entrare in una chiesa e pregare affinché il Signore ci liberi dalle energie negative, e ancora: rinfrescarsi il viso, le mani… sono metodi che ci aiutano a migliorare la nostra vita, a toglierci di dosso lo stress causato o il sovraccarico di lavoro. Amici troppo sensibili, siate bravi a riconoscere il nemico che si nasconde dentro le energie negative! Come ho spiegato prima bisogna essere bravi a scaricarle e mai tralasciare di rinnovarsi nella fede, nella speranza e nella carità, così tutto sarà più facile!

Buona giornata a tutti, vi benedico. Amen