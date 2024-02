di Don Emilio Cioffi

Il poco si gestisce… Il molto ti impazzisce… Sarà Vero?

Anche tu che sei reduce da grandi battaglie spirituali, non mollare mai, anzi, cerca di rafforzare la fede leggendo un bel passo del Vangelo

…magari quello di oggi potrebbe fare al caso tuo… Amici, a chi crede che le cose del mondo poco gli appartengono, e non perché le disprezza ma perché gli dà il giusto valore, facendo così il difficile gli diventerà accettabile. Cosa potrebbe cambiare in noi se ci venisse proposto il benessere, la ricchezza, il potere? Sicuramente avremmo altri problemi inaspettati che in alcuni di noi meno forti potrebbero danneggiarli sia spiritualmente che fisicamente. Conclusione: forse non siamo nati per arricchire le nostre tasche di falsi idoli, ma nati per arricchire il nostro cuore di Dio! Questo nostro modo di essere ci rende sereni dentro e fuori, il di più viene da satana se non usato onestamente!

Buon primo venerdì di quaresima, se puoi evita, evita, evita. Vi benedico.Amen.