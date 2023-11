di Don Emilio Cioffi

È inutile mettersi a tu per tu con chi non ragiona, ci perdi solo tempo e non ci ricavi nulla. Purtroppo si discutere con persone che non hanno argomenti per ragionare, e se ne trovano uno è solo per litigare. Chiediamoci se va bene essere “cacciatori di cavilli” per provocare e litigare senza ragionare. Per questo motivo è bene usare il metodo degli antichi che dicevano che “chi più capisce tace”. Amici, se imparassimo un po’ di più ad amare il Vangelo e a metterlo in pratica si vedrebbe più gente che ama e che perdona. Ognuno di noi porta dentro di sé ferite dell’infanzia o dolori familiari, magari questo ad alcuni di noi non fa stare sereni e ci mette in contrasto con ogni cosa. Proprio per questo chi è più capace cerca di rasserenare e sedare il problema. Poi ognuno fa secondo la propria volontà e coscienza.

Buongiorno a tutti voi. Vi benedico. Amen.