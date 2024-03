di Don Emilio Cioffi

Proviamo a ragionare prima di scagliarci contro chi si crede di aver ragione. Purtroppo molti di noi ragionano male, non col cuore, e pur sapendo che hanno torto marcio non ammettono mai il loro errore creando delle profonde rotture, a volte irreparabili. Tutto questo per non darla vinta a chi ragione ha. Amici, esiste un Giudice Supremo che anche se sembra non interferisca ugualmente agisce nel silenzio, facendo giustizia a chi ragione ha …non sappiamo tempi e modi ma ugualmente lo fa! Amici tutti, cerchiamo di essere onesti con le persone, soprattutto esserlo con le cose che non sono nostre, l’avidità porta molti guai per chi non lo sa! Piuttosto che rubare doniamo e sicuramente la pace nei nostri cuori arriverà. Affidiamo a Maria, la Vergine Madre, le nostre cause e chi ha ragione vincerà. Buona giornata a tutti. Vi benedico, diacono don emilio cioffi, il raccoglitore di uova, di Dio. Amen.

