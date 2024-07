di Don Emilio Cioffi

Tiriamo un bel sospiro di sollievo, oggi dev’essere per tutti una giornata di ringraziamento a Dio per il dono della famiglia, per il dono della salute, che tutto gratis ci è stato dato. Amici, quando parliamo della vita, della salute..eccetera, è importante capire che non è necessario guardare all’esterno se sul nostro corpo qualche cosa manca o se dentro di noi qualche cosa non funziona, invece è necessario avere nell’anima la pace per sentirsi vivi e accettare la propria condizione di vita. Per questo, amici, dobbiamo gioire se riusciamo ad avere una vita sana nell’anima, perché avendola il motore della vita scoppietta come una fiammante Ferrari, se non di più! Viva la nostra voglia di vivere bene, vivere sano, vivere con amore, vivere dignitosamente, sempre con Dio nostro Signore! Chi la guerra vuole inizia col piangersi addosso…

Buona giornata di tanta buona golosità di cose che vi piacciono …a costo zero. Vi abbraccio e vi benedico. Amen.