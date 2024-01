di Redazione

A chi attribuire la colpa del malcontento che c’è in giro? Da chi andare a reclamare dei disagi che non hanno risposta? Tutto questo male solo per i soldi. Come possiamo andare avanti se molti di noi sono diventati seriali accattoni di soli soldi, che ne hanno accumulati così tanti che non sanno più dove metterli! Allora mi chiedo, come mai loro si e i comuni mortali no!!! Tutto questo sembra un paradosso: ospedali che crollano, scuole che si restringono, chiese che diventano teatrini …a chi sta bene tutto questo? La risposta è semplice: a chi del bene comune non gli interessa nulla, tanto meno di Dio. Che dire allora! Che Dio ce la mandi buona e che vinca sempre il buon senso e la buona educazione. Le altre cose le lasciamo ai signori ricconi, che si credono forti, belli, come Dio sulla terra.

Buongiorno a tutti voi. Vi benedico.Amen.