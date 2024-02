di Don Emilio Cioffi

Oggi più che mai c’è bisogno di gente vera, di persone che sanno dare buoni consigli e che siano di esempio agli altri.

Spesso essere così comporta, per chi lo è, umiliazioni, sacrificio e salute che se ne va, e questo perché moltissimi di noi esercitano la disonestà, l’arroganza e lo sfruttamento del prossimo. Cose queste che non fanno vivere in pace né chi le opera né chi le subisce. Amici tutti, non perdiamoci di coraggio e andiamo avanti nel combattere la corruzione in tutti i settori …spesso infatti siamo solo noi a cercare con sacrificio di far funzionare i vari settori del bene pubblico e non. Amici, essere miti e puri di cuore è un dono che viene dato da Dio stesso e chi persevera erediterà la terra, riuscendo a dominare i tanti disonesti che la vogliono distruggere! Ora facciamoci tutti questa domanda: “è lecito approfittare delle cose altrui?” La risposta sta nel cuore di ognuno. Buongiorno amici, quaresimali. Vi benedico. Amen.