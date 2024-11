di Don Emilio Cioffi

Spesso ci si preoccupa per quello che potrà succedere nel nostro domani che diventa così importante che si va quasi a finire nel panico, diventando accumulatori seriali specialmente per quanto riguarda l’economia personale e familiare. Sì amici, più ci preoccupiamo del nostro futuro e più diventiamo meno caritatevoli, in sostanza si diventa egoisti a tal punto che più abbiamo e più vogliamo… Ma come sappiamo il Vangelo ci mette in guardia dicendoci che il ladro (la morte) non avvisa quando arriva e se arriva tutto diventa zero e quanto accumulato andrà a chi non ha mai fatto nulla che tutto si prenderà.

Cosa dire amici! Viviamo bene, viviamo giusto. Ognuno cerchi di far star bene se stesso e gli altri e sicuramente la gioia prenderà il nostro tempo, il nostro domani. Buona giornata a tutti voi. Vi benedico. Amen.