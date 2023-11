di Don Emilio Cioffi

Purtroppo è proprio così, di chi possiamo fidarci? Tutti pensano alle proprie tasche e al proprio tornaconto e più ne hanno e più ne vogliono! Com’è possibile vedere gente che muore di fame ed altri che hanno tanta abbondanza che non sanno più dove mettere i loro averi? Amici, di chi ci dobbiamo fidare se non di Gesù, il figlio di Dio? Purtroppo l’opulenza e gli sfarzi addormentano le coscienze, e troppi, ormai, non sanno neanche chi è Gesù, proprio per il loro tenore di vita. Ecco cosa abbiamo costruito col nostro “si” …persone che prendono stipendi da capogiro e persone povere che per la fame hanno il capogiro. Come dobbiamo fare per riportare la normalità, il rispetto, la buona educazione? Molto difficile da estirpare ma proviamoci non dando più il nostro sincero si. Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.