di Don Emilio Cioffi

Che cosa strana avere tutto ed ugualmente lamentarsi! E allora le persone che non si possono permettere nulla cosa dovrebbero dire?

…eppure sono quelli che meno si lamentano. Chiediamoci amici cosa non abbiamo, perché dobbiamo stare male… sicuramente sarà difficile trovareuna risposta, anche perché sappiamo bene che non ci manca nulla, soprattutto la bella salute che il buon Dio ci dona. Facciamo in modo di essere mossi sempre dai buoni propositi e se possiamo aiutare facciamolo senza delegare nessuno

…perché se si fa del bene con le proprie mani, queste profumeranno di un profumo celestiale che si può sentire solo se il bene che fai lo fai con amore. Se di bello vuoi profumare fai le carità e lo sentirai, provare per credere. Buongiorno a tutti voi. Vi benedico. Amen.