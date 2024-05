di Don Emilio Cioffi

Dico a voi che avete preso la vita quasi come se fosse un gioco, di non strafare troppo perché la vita non è un gioco ma è qualcosa da vivere intensamente. Amici, non limitiamoci a fare il minimo ma cerchiamo di realizzare ciò che è meglio per noi tutti, sforzandoci di non essere degli scansafatiche. Ricordiamoci che la forza e la salute provengono da Dio, e molti di noi anziché salvaguardare la propria salute fanno del tutto per rovinarla …eroi non significa uccidersi ma trovare il tempo per se stessi e per gli altri, questo tempo ci viene donato da Dio e solo lui dobbiamo ringraziare.

Buona giornata a tutti, vi benedico. Amen.

Alle ore 8.30, segui la diretta – 14º giorno del mese di maggio – sul mio canale YouTube “la luce che cercavi” -chiama al 3898893324 per recitare con me dieci “Ave Maria” secondo le tue intenzioni –