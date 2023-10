di Don Emilio Cioffi

Chi sa perché le cose semplici a volte le facciamo diventare difficili! Forse perché chi deve agire, per presunzione, non chiede pareri a nessuno …“amanti della propria opinione”. Mi chiedo, come mai cose che posso risolveresi in poco tempo con questi pignoli non basta una giornata?! Amici, spesso le persone non hanno il senso dell’umiltà, ciò significa che non usano bene la loro intelligenza, infatti l’umile con la sua costanza riesce sempre ad arrivare prima, sia lavorativamente che in ragionamenti. Si amici, Dio si manifesta molto negli umili e usa molta pazienza con chi si crede grande …a volte anche più di Dio stesso.

In breve, essere umili non vuol dire essere stupidi.

Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen