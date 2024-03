di Don Emilio Cioffi

Cerca di stare bene e cerca anche di non farti prendere dalla paura e dalla suggestione del male. Ricordati amico o amica, il male è subdolo e vigliacco perché non vuole farsi vedere e riconoscere per non essere sconfitto. Lui, il subdolo, striscia come serpente silenziosamente per colpirti quando meno te lo aspetti. Il subdolo vigliacco, non porta fretta a ferirti, ad influenzarti con le sue irragionevoli sensazioni negative, colpisce e basta soprattutto la psiche, ripercuotendosi sul sistema nervoso e sul tuo delicatissimo sentimento per poi raggiungere il tuo cuore, raffreddando il rapporto con chi ti vuole bene e farti morire lentamente nella solitudine. Amici tutti, mai arrivare a questo stadio, lottare sempre, lottare giusto e convincersi che nulla è impossibile a Dio! Per questo è consigliabile avere sempre il pensiero rivolto al Signore e prendere sempre l’eucaristia che è forza invincibile! Se poi il tuo caso necessita di un sostegno farmacologico con una buona cura, non spaventarti a rivolgerti ad un medico competente, e sicuramente tutto passerà. Sì amici, ci si può ammalare sia di malattia fisica che spirituale: a tutto c’è rimedio. Andiamo avanti e crediamo al bene. Il bene vince sempre su tutto e su tutti, buoni e cattivi. Buona giornata. Vi abbraccio e vi benedico. Amen.