di Redazione

Perché vergognarsi di dire “ti voglio bene” a chi vive accanto a te?

È importante, amici, esprimere il proprio sentimento senza vergognarsene. Sì amici, bisogna usare le parole belle con i propri cari: con i propri figli, con i genitori, gli amici e i parenti, proprio per il fatto che dare affetto ci libera dallo stress. Amici delicati e sensibili, conquistiamo la stima e l’affetto donandolo a nostra volta. Sì amici, questa si chiama “gentilezza affettiva” che ci rende liberi dal laccio negativo del carattere chiuso. Per questo vi dico che se vogliamo essere “belli” è necessario sorridere di più alla vita, dando gioia a chi gioia a volte non ha. Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen.