di Redazione

Oggi, per esempio, non cambiare programma ma fai ciò che avevi progettato, non lasciarti influenzare dagli eventi, vai avanti senza pensare a nessuno …se del bene stai facendo. Sì amici, specialmente chi non vive in grazia di Dio si sconforta facilmente perché non conosce la sorella speranza e vorrebbe che anche chi vive in grazia di Dio potesse fargli compagnia nella sua solitudine. Amici gioiamo, oggi è una festa importante, è la festa di Sant’Antonio da Padova e al solo nominarlo porta gioia Se poi vai anche in chiesa per la sua messa sicuramente qualche speciale grazia riceverai. Questo è vivere in pace accontentandosi di poco per avere in premio molto di meglio. Buona giornata a tutti voi. Vi abbraccio e vi benedico. Amen.