di Don Emilio Cioffi

Proviamo a dare un bel voto a noi stessi per le azioni che facciamo. Questo è un metodo buono per evitare di fare cose che non ci fanno stare in pace con la coscienza. Tutti dobbiamo usare l’autocritica, essere giudici di noi stessi. Ora, senza essere troppi eccessivi e possessivi nelle cose che dobbiamo fare, mettiamoci in atteggiamento positivo, cerchiamo di iniziare questo nuovo giorno dandoci un bel voto, cercando poi di mantenerlo vivo fino a che, con un bel segno di croce, andiamo a letto per dormire con la coscienza a posto. Buongiorno e forza, possiamo farcela! Vi benedico.Amen.