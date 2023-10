Di Don Emilio Cioffi

Non diamo adito a chiacchierare e pettegolezzi.

Il vivere di ogni persona dev’essere solo ed esclusivamente per fare del bene, del bene a tutti, del male mai a nessuno. Per questo, amici, riflettiamo prima di agire negativamente sui problemi quotidiani, e affrontiamo tutto coraggiosamente, dando forza a chi forza non ha. Sicuramente soddisfazione avremo, perché fare del bene ci rende più somiglianti a Dio e ai suoi Angeli.

…Poi, alla fine ognuno è libero di fare come meglio crede… Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.