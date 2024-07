di Don Emilio Cioffi

Il dono più grande che è possibile avere è saper tollerare gli intolleranti che credono di avere sempre ragione. Amici che avete da sopportare tanto, chiedete al Signore di darvi la forza e la pazienza per accettare, anche se a denti stretti, chi ha di questi disturbi caratteriali. Amici pazienti, non scoraggiatevi difronte a tale disagio, ricordate che a volte è meglio accettare che rifiutare, facendo ciò Dio ci sarà più vicino e qualunque cosa gli chiederemo egli ce la concederà. Ripeto, per avere, bisogna accettare la propria prova. Conclusione, offriamo e soffriamo senza chiederci il perché di tale croce.

Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen.