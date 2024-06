di Don Emilio Cioffi

Come ogni mattina non alzarti per distruggerti, non uscire fuori di casa per vendette, ma fai un bel respiro e dici: Dio quanto ti amo e grazie per questa nuova giornata che mi dai! Ti prego, fa che questo giorno scorra serenamente e che io possa essere felice per quello che mi dai, soprattutto fammi incontrare persone che siano felici di incontrarmi come lo sono anch’io e se del male ce ne fosse e vorrebbe rovinare la mia giornata, trasformalo in bene sia per me sia per chi mi vuole rovinare.

Amici, ecco una semplice preghiera che potrebbe aiutarci a stare bene per iniziare una santa giornata da veri cristiani. Ultima cosa, per evitare di restarci male, non disturbare mai chi vuole vivere

In pace. Buongiorno a tutti amici. Vi abbraccio e vi benedico. Amen.