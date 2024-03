di Don Emilio Cioffi

Chiediamoci, amici, di chi è la colpa se le cose non vanno bene in casa, fuori casa, nel mondo. La risposta è questa: siamo diventati tutti esperti di ogni cosa, tutti sono tenuti a dire la propria opinione senza conoscere la materia. C’è troppo malcontento e poca professionalità nel rapporto con chi ha bisogno di risposte esperte. Amici è ora di dire “basta di essere arroganti e sapientoni”, ritorniamo ad essere umili, veri, giusti e soprattutto santi, se non vogliamo più sbranarci fra di noi. Per finire, mai negare la verità se ti viene richiesto di farlo, perché la falsità non si addice a nessun cristiano, specialmente se siamo cattolici convinti. Per favore siamo seri con tutti e amiamo col cuore il nostro prossimo più prossimo, cioè la nostra famiglia e tutto sarà più facile. Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.