di Don Emilio Cioffi

Se hai la possibilità di fare del bene fallo ad occhi chiusi, senza sapere a chi lo stai facendo, proprio per evitare di non farlo perché non merita. Molte sono le occasioni che si presentano per fare del bene, proprio perché c’è tanto da fare. Il mondo stesso ha bisogno del nostro bene, non facendolo ne soffrirebbe tantissimo perché senza di esso non ci sarebbe la Pace. Chi non riesce a fare del bene “per via delle troppe fregature”, si vede che il bene che ha fatto non è stato ad occhi chiusi, ma fatto solo per ricavarne profitto personale. Conclusione, la medicina dell’anima di ognuno è fare del bene sempre, del bene a tutti, del male mai a nessuno. Poi vedi tu… buona giornata di gentilezza. Vi benedico. Amen.