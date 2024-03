di Don Emilio Cioffi

Tanti di noi si professano “cattolici cristiani ma non frequentatori di chiese”. Molti di noi dicono che amano Gesù, Padre Pio e la Madonna ma non sono sposati in chiesa, non battezzano i propri figli e non hanno il senso del perdono. Ancora di più, molti di noi credono che non serve andare dal prete per confessare i propri peccati perché crede di potersi confessare da solo con Dio. Ecco cosa siamo diventati: tutti sapientoni della legge di Dio che applichiamo a nostro uso e consumo senza vergogna. Amici tutti, è bene dirvi che Dio non esiste in voi se non accettate le sue regole, se non mettete nei vostri cuori gli insegnamenti del Vangelo, che ogni giorno dovremmo leggere. Questo è l’unico modo per guarire la nostra vita spirituale che a volte fa male più di quella fisica. Credetemi, è l’unico modo per vivere sereni. Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.