di Don Emilio Cioffi

Non sentirti inutile ma utile. Abbandona la tristezza e sii felice! Se gli altri non ti valutano non darci peso, a volte la gelosia fa fare questo. Risveglia in te quei sentimenti belli che sono ancora dentro di te e che vogliono vivere. Non attribuire colpe a nessuno del tuo stato d’animo, cerca di apprezzarti di più e vedrai che supererai chi ti vuole schiacciare. Sì amici tutti, purtroppo viviamo in un mondo dominato da gente senz’anima che pascola non per mangiare, ma per divorare ciò che ha già rubato… sono così, e nulla ci possiamo fare! La loro inclinazione è verso il male, come per noi è verso il bene. Una cosa è certa ed è questa: loro hanno paura di noi e quindi attaccano per primi per essere primi, ma non sanno che la loro vittoria è solo frutto della loro vergogna!

…Vestiti belli fuori, puzzolenti dentro…

Oggi è un bellissimo giorno, lasciamoci prendere dall’amore di Dio, guardiamo avanti e così sia anche per questa mattina! Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.