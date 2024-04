di Don Emilio Cioffi

E’ inutile attribuire la colpa agli altri se poi sei tu che accendi il fuoco per scaldare gli animi e far iniziare una polemica che non finisce mai… Amici, si prega poco si litiga tanto … Questa è la realtà, un mondo di persone animate da spiriti cattivi che con niente potrebbero stravolgere la tua vita in modo molto negativo. Amici, chi non è con Dio e le sue leggi e contro Dio e contro le persone oneste, vere e leali che pregano, che amano e soprattutto che perdonano. Purtroppo questa è una società “allo sbaraglio” …chi più è sfrontato più “grande” si fa, e violenza ed egocentrismo crescono sempre di più. Conclusione: diamo più tempo a Dio e meno tempo a rincorrere chi può farci diventare dannosi per noi stessi e per gli altri, poi vedi tu… buona giornata di santità. Vi benedico. Amen.