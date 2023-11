di Don Emilio Cioffi

Tutti abbiamo bisogno di realizzarci. Nulla può appagarci se non abbiamo come campare, e proprio per questo è necessario impegnarci nel trovare ciò che ci fa star bene, in primis il lavoro. Tutti dobbiamo avere un lavoro … “il lavoro nobilita l’uomo”. Ricordiamo sempre che l’ozio porta l’uomo ai vizi e se si diventa oziosi non se ne viene più fuori. Che dire! …povere famiglie che hanno in casa di questi problemi. Amici, vi prego, non cerchiamo come arricchirci facilmente, ma accontentiamoci di portare il pane onesto a casa, accontentiamoci di ciò che abbiamo, proprio per non cadere nelle mani di falsi miti che fanno vedere “la luna nel pozzo”. Ora, amico o amica, senza troppo chiedersi perché uno è meno fortunato dell’altro, facciamoci un bel segno di croce e affidiamoci a Dio e alla sua volontà.

Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.